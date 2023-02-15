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Официально. Дэнни Грин - игрок Кливленд Кавальерс
Ранее игрок играл за Хьюстон Рокетс
Фото: nba.com
Команда НБА "Кливленд Кавальерс" объявила о переходе в клуб атакующего защитника Дэнни Грина.
Ранее Грин покинул "Хьюстон Рокетс". Дэнни оказался в этой команде в результате трёхсторонней сделки с "Лос-Анджелес Клипперс" и "Мемфис Гриззлиз".
В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за "Филадельфию Сиксерс".
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