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Официально. Дэнни Грин - игрок Кливленд Кавальерс

Баскетбол
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Ранее игрок играл за Хьюстон Рокетс

Официально. Дэнни Грин - игрок Кливленд Кавальерс

Фото: nba.com

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Команда НБА "Кливленд Кавальерс" объявила о переходе в клуб атакующего защитника Дэнни Грина.

Ранее Грин покинул "Хьюстон Рокетс". Дэнни оказался в этой команде в результате трёхсторонней сделки с "Лос-Анджелес Клипперс" и "Мемфис Гриззлиз".

В мае 2022 года Грин получил разрыв крестообразной связки левого колена, выступая за "Филадельфию Сиксерс".

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В статье: Кливленд Кавальерс
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