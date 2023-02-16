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НБА. Нью-Орлеан разгромил Лейкерс, Оклахома не заметила Хьюстон

Баскетбол
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Результаты матчей

НБА. Нью-Орлеан разгромил Лейкерс, Оклахома не заметила Хьюстон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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16 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 10 матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Чикаго Буллз" – 117:113.

"Шарлотт Хорнетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 120:110.

"Бостон Селтикс" – "Детройт Пистонс" – 127:109.

"Бруклин Нетс" – "Майами Хит" – 116:105.

"Атланта Хоукс" – "Нью-Йорк Никс" – 101:122.

"Филадельфия Сиксерс" – "Кливленд Кавальерс" – 118:112.

"Оклахома-Сити Тандер" – "Хьюстон Рокетс" – 133:96.

"Мемфис Гриззлиз" – "Юта Джаз" – 117:111.

"Денвер Наггетс" – "Даллас Маверикс" – 118:109.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 101:122.

В последнем матче самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Энтони Дэвис. Он оформил дабл-дабл: 28 очков, 10 подборов и пять передач. Американский форвард Леброн Джеймс отметился неплохим выступлением с 21 очком, шестью подборами и шестью передачами. У гостей стоит выделить бывшего игрока "Лейкерс" американского форвард Брэндона Ингрэма. Он набрал 25 очков, сделал четыре подбора и одну передачу.

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В статье: НБА
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