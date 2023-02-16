Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кайри Ирвинг в ближайшее время может подписать новый контракт с Далласом
Он может получить желаемый контракт
Фото: fadeawayworld.net
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг может остаться в "Даллас Маверикс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.
"Скорее всего, Кайри Ирвинг останется в "Далласе". В этой команде у него есть шанс получить контракт, который он хочет.
Учитывая, от чего они отказались, и репутацию "Далласа" как команды, которая готова много платить игрокам, желающим играть за неё, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, всё может измениться", — приводит слова Войнаровски ESPN.
В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, делая 5,4 передачи и 5,1 подбора.
Популярное сейчас
- Провалил матч ЛЧ. Стала известна оценка Мудрика за игру с Боруссией Д
- Боруссия Д – Челси 1:0. Адейеми наказал синих за расточительность
- АПЛ. Арсенал - Манчестер Сити 1:3. Смена лидера
- Названы сроки восстановления Леброна Джеймса
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- СМИ: Сикан в Турции вырубил пьяного россиянина, который его провоцировал