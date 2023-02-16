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Кайри Ирвинг в ближайшее время может подписать новый контракт с Далласом

Баскетбол
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Он может получить желаемый контракт

Кайри Ирвинг в ближайшее время может подписать новый контракт с Далласом

Фото: fadeawayworld.net

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Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг может остаться в "Даллас Маверикс", пишет инсайдер Эдриан Войнаровски.

"Скорее всего, Кайри Ирвинг останется в "Далласе". В этой команде у него есть шанс получить контракт, который он хочет.

Учитывая, от чего они отказались, и репутацию "Далласа" как команды, которая готова много платить игрокам, желающим играть за неё, скорее всего, Кайри Ирвинг останется. Конечно, всё может измениться", — приводит слова Войнаровски ESPN.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 27,2 очка, делая 5,4 передачи и 5,1 подбора.

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В статье: Кайри Ирвинг
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