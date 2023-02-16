  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Эмбиид достиг отметки в 10 тысяч очков за карьеру
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмбиид достиг отметки в 10 тысяч очков за карьеру

Баскетбол
(1 голосов)

Его достижение такого рода стало первым в команде

Эмбиид достиг отметки в 10 тысяч очков за карьеру

Новина українською

Камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид набрал 29 очков в матче с "Кливленд Кавальерс" (118:112), что позволило ему достигнуть отметки в 10 тысяч очков за карьеру.

Для этого Эмбииду понадобилось провести 373 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Аллену Айверсону, который набрал 10 000 очков за 378 игр.

В этом противостоянии Эмбиид к тому же совершил 14 подборов и отдал пять результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Святослав Михайлюк дебютировал за Шарлотт Хорнетс с 12 очками в активе
yellow-arrow
Кайри Ирвинг в ближайшее время может подписать новый контракт с Далласом
yellow-arrow
НБА. Нью-Орлеан разгромил Лейкерс, Оклахома не заметила Хьюстон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джоэль Эмбиид Филадельфия Сиксерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде