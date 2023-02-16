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Эмбиид достиг отметки в 10 тысяч очков за карьеру
Его достижение такого рода стало первым в команде
Камерунский центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэль Эмбиид набрал 29 очков в матче с "Кливленд Кавальерс" (118:112), что позволило ему достигнуть отметки в 10 тысяч очков за карьеру.
Для этого Эмбииду понадобилось провести 373 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Аллену Айверсону, который набрал 10 000 очков за 378 игр.
В этом противостоянии Эмбиид к тому же совершил 14 подборов и отдал пять результативных передач.
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