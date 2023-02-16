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Сборная Украины определилась с составом на матчи квалификации чемпионата мира-2023
Матчи стартуют 23 февраля
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
В феврале мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2023. 23 февраля команда Айнарса Багатскиса в Ливорно будет противостоять команде Италии, а 26 числа будет закрывать квалификацию номинально домашним матчем в Риге против Нидерландов.
Сборная Украины начнет подготовку к мачам 18 февраля в Риге, отправится на выезд в Италию 21 февраля, а вернется в Латвию 24 числа. Тренерский состав определился с составом нашей команды на заключительное решающее игровое окно:
Главный тренер – Айнарс Багатскис
Тренеры – Николай Кирсанов, Раймондс Фелдманис
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