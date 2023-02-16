Сборная Украины определилась с составом на матчи квалификации чемпионата мира-2023

В феврале мужская сборная Украины сыграет заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2023. 23 февраля команда Айнарса Багатскиса в Ливорно будет противостоять команде Италии, а 26 числа будет закрывать квалификацию номинально домашним матчем в Риге против Нидерландов.

Сборная Украины начнет подготовку к мачам 18 февраля в Риге, отправится на выезд в Италию 21 февраля, а вернется в Латвию 24 числа. Тренерский состав определился с составом нашей команды на заключительное решающее игровое окно:

Главный тренер – Айнарс Багатскис

Тренеры – Николай Кирсанов, Раймондс Фелдманис