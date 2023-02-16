Айнарс Багатскис: Сейчас мы больше делаем упор на опытных игроков

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал пресс-службе ФБУ состав команды на заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2023 против команд Италии и Нидерландов.

На заключительное игровое окно в составе сборной Украины ровно 12...

- Если у команды есть три тренировки в Риге и две тренировки в Италии, нет смысла приглашать больше игроков. Главное, что есть баланс между позициями. Тренерский штаб не видел смысла в такой ситуации приглашать больше игроков и создавать дополнительную конкуренцию. У нас есть 12 баскетболистов, которые сейчас все доказали и по моему мнению сейчас это оптимальный состав.

По сравнению с ноябрем вернулись Пустовой и Близнец, мне нравится, как играет Владимир Конев за Строитель. На самом деле, мы всегда внимательно следили за его игрой, но раньше другие игроки больше подходили сборной. Здесь речь идет не только о статистике, но и о качествах игрока, которые нужны команде. В прошлом окне в национальной команде дебютировал Илья Тыртышник, сыграл немного, но защитился, забил трехочковый и это означает, что он был полезен команде.

Сейчас мы больше делаем упор на опытных игроках, но есть и молодой Александр Ковляр, которого ожидает дебют в национальной сборной. Хочу сказать, что я очень доволен складом, который будет в моем распоряжении.

Сборная Италии уже вышла на ЧМ. Есть ли у вас информация об их составе?

– Я не знаю, каким будет состав у сборной Италии, но уверен, что не будет игроков Евролиги. С одной стороны, они выполнили поставление задачи, выйдя на чемпионат мира, но, тем не менее, каждая уважающая себя команда хочет выигрывать. Не нужно искать подводные камни – они будут играть на победу. Слишком рано говорить о предыдущем составе итальянцев, хотя я через своих итальянских знакомых пытаются узнать их планы. То же могу сказать и о команде Нидерландов. Но, как я всегда говорю, самое главное – это первая игра, о другом будем думать потом.