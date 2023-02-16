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Названы участники конкурсов на Матче всех звёзд НБА

Баскетбол
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В них будет участвовать и Джейсон Тейтум

Названы участники конкурсов на Матче всех звёзд НБА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны все участники конкурсов на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

В конкурсе трёхочковых примут участие:

Джейсон Тейтум, Кевин Хаертер, Тайлер Хирроу, Тайриз Халибертон, Бадди Хилд, Дэмьен Лиллард, Анферни Саймонс, Лаури Маркканен.

В конкурсе мастерства будут соревноваться три команды:

команда братьев Адетокунбо — Яннис, Таннасис и Алекс, выступающий за команду "Милуоки" из G-Лиги:

команда "Юты" — Кларксон, Кесслер, Секстон;

команда новичков — Банкеро, Айви, Джабари Смит.

За звание лучшего данкера поборются:

Трей Мёрфи, Джерико Симс, Кеньон Мартин-младший, Мак Маккланг.

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В статье: НБА
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