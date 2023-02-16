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Названы участники конкурсов на Матче всех звёзд НБА
В них будет участвовать и Джейсон Тейтум
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны все участники конкурсов на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
В конкурсе трёхочковых примут участие:
Джейсон Тейтум, Кевин Хаертер, Тайлер Хирроу, Тайриз Халибертон, Бадди Хилд, Дэмьен Лиллард, Анферни Саймонс, Лаури Маркканен.
В конкурсе мастерства будут соревноваться три команды:
команда братьев Адетокунбо — Яннис, Таннасис и Алекс, выступающий за команду "Милуоки" из G-Лиги:
команда "Юты" — Кларксон, Кесслер, Секстон;
команда новичков — Банкеро, Айви, Джабари Смит.
За звание лучшего данкера поборются:
Трей Мёрфи, Джерико Симс, Кеньон Мартин-младший, Мак Маккланг.
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