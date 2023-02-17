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Крис Пол обошёл Майкла Джордана по количеству перехватов
Игрок провел результативный матч
фото - twitter.com
Разыгрывающий "Финикс Санз" Крис Пол превзошёл легендарного Майкла Джордана по количеству перехватов за карьеру. Это случилось после домашнего матча "Санз" в регулярном чемпионате НБА с "Лос-Анджелес Клипперс".
Теперь в активе Пола 2515 перехватов. У Джордана их 2514.
Напомним, "Финикс" проиграл "Лос-Анджелесу" со счётом 106:117. Самым результативным у гостей стал американец Пол Джордж. На его счету 26 очков, пять подборов и столько же передач.
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