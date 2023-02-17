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Политехника-Галичина уверенно обыграла БИПУ
Стартовый отрезок матча был за хозяевами
Фото: ФБУ
Львовская Политехника-Галичина одержала победу над БИПА 76:68 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Бипа вела в конце первой четверти - начале второй и в концовке третьей четверти, хотя тоже в это время не отрывалась от соперника на существенную дистанцию. Но в последней четверти львовяне вернули себе преимущество, а за три минуты до конца увеличили его до 10 очков. После этого Политехника-Галичина довела игру до победы.
Самым результативным в матче стал Владлен Бережной, набравший 24 очка, добавив к ним 8 подборов.
Завтра, 18 февраля, Бипа и Политехника-Галичина проведут еще одну встречу между собой в Ивано-Франковске.
Суперлига. Регулярный чемпионат
БИПА – Политехника-Галичина 68:76 (21:17, 17:23, 14:14, 16:22)
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