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Политехника-Галичина уверенно обыграла БИПУ

Баскетбол
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Стартовый отрезок матча был за хозяевами

Политехника-Галичина уверенно обыграла БИПУ

Фото: ФБУ

Новина українською

Львовская Политехника-Галичина одержала победу над БИПА 76:68 в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Бипа вела в конце первой четверти - начале второй и в концовке третьей четверти, хотя тоже в это время не отрывалась от соперника на существенную дистанцию. Но в последней четверти львовяне вернули себе преимущество, а за три минуты до конца увеличили его до 10 очков. После этого Политехника-Галичина довела игру до победы.

Самым результативным в матче стал Владлен Бережной, набравший 24 очка, добавив к ним 8 подборов.

Завтра, 18 февраля, Бипа и Политехника-Галичина проведут еще одну встречу между собой в Ивано-Франковске.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА – Политехника-Галичина 68:76 (21:17, 17:23, 14:14, 16:22)

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В статье: Политехник-Галичина
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