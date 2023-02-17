Прометей добыл очередную победу в Латвийско-Эстонской лиге

Выездным поединком в рамках Латвийско-Эстонской лиги "Прометей" завершал программу официальных матчей февраля.

17 февраля. Латвийская-Эстонская баскетбольная лига Pafbet

БК "Тарту Юликоол Макс энд Мооритс" (Эстония) - БК "Прометей" - 73:91 (18:14, 20:27, 17:27, 18:23).

"Красно-белые" очень непросто входили в поединок, первые очки набрав всего на 3-й минуте. При этом хозяева площадки оставили четверть - 18:14.

Свою игру гости начали находить уже во второй четверти. Им начали прибегать быстрые отрывы, а на 13-й минуте после трехочкового броска "Прометей" вернул себе лидерство после продолжительного перерыва (24:22).

Напряженная борьба на площадке шла и в начале третьей четверти. На последний перерыв соперники пошли за "+13" в пользу "Прометея".

В последней десятиминутке украинский клуб довел матч до победного завершения, праздновав 25-й успех в лиге. В отличном настроении "Прометей" ушел на почти двухнедельный перерыв, связанный с официальными матчами национальных сборных.