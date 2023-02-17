Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прометей добыл очередную победу в Латвийско-Эстонской лиге
Украинский клуб не останавливается на достигнутом
фото - БК Прометей
Выездным поединком в рамках Латвийско-Эстонской лиги "Прометей" завершал программу официальных матчей февраля.
17 февраля. Латвийская-Эстонская баскетбольная лига Pafbet
БК "Тарту Юликоол Макс энд Мооритс" (Эстония) - БК "Прометей" - 73:91 (18:14, 20:27, 17:27, 18:23).
"Красно-белые" очень непросто входили в поединок, первые очки набрав всего на 3-й минуте. При этом хозяева площадки оставили четверть - 18:14.
Свою игру гости начали находить уже во второй четверти. Им начали прибегать быстрые отрывы, а на 13-й минуте после трехочкового броска "Прометей" вернул себе лидерство после продолжительного перерыва (24:22).
Напряженная борьба на площадке шла и в начале третьей четверти. На последний перерыв соперники пошли за "+13" в пользу "Прометея".
В последней десятиминутке украинский клуб довел матч до победного завершения, праздновав 25-й успех в лиге. В отличном настроении "Прометей" ушел на почти двухнедельный перерыв, связанный с официальными матчами национальных сборных.
Популярное сейчас
- УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО
- Когда будут играть Цыганков, Мудрик, Зинченко и Малиновский. Расписание футбола на 17-19 февраля
- Андрей Шевченко анонсировал своё возвращение к тренерской деятельности
- Голден Стэйт усилил состав разыгрывающим Портленда
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО