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Экс-игрок НБА оштрафован за незаконное продвижение криптовалюты
Сумма штрафа приличная
фото - detroitsportsfrenzy.com
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации – 2007/2008 Пол Пирс был оштрафован на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты, пишет TMZ Sports.
По информации источника, спортсмен в социальных сетях рекламировал токены, не раскрывая сумму, которую он получил за продвижение, а также делал ложные рекламные заявления о продукте. Так, в частности, Пирс разместил на своей странице в социальной сети изображение банковского счёта с гораздо большей суммой на нём, чем было на самом деле.
Сообщается, что спортсмен получил за рекламу свыше $ 244 тыс. При этом штраф превышает эту выплату почти в шесть раз.
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