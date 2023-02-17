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Экс-игрок НБА оштрафован за незаконное продвижение криптовалюты

Баскетбол
(1 голосов)

Сумма штрафа приличная

Экс-игрок НБА оштрафован за незаконное продвижение криптовалюты

фото - detroitsportsfrenzy.com

Новина українською

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации – 2007/2008 Пол Пирс был оштрафован на $ 1,4 млн за незаконное продвижение криптовалюты, пишет TMZ Sports.

По информации источника, спортсмен в социальных сетях рекламировал токены, не раскрывая сумму, которую он получил за продвижение, а также делал ложные рекламные заявления о продукте. Так, в частности, Пирс разместил на своей странице в социальной сети изображение банковского счёта с гораздо большей суммой на нём, чем было на самом деле.

Сообщается, что спортсмен получил за рекламу свыше $ 244 тыс. При этом штраф превышает эту выплату почти в шесть раз.

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В статье: НБА
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