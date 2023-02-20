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Главный тренер Денвера: Матче всех звезд - это худший баскетбольный матч в истории
Такого специалист не помнит уже давно
Главный тренер "Денвер Наггетс" Майкл Мэлоун поделился мнением о Матче всех звёзд НБА нынешнего сезона. Между собой встретились Команда Леброна Джеймса и Команда Янниса Адетокунбо. Победу со счётом 184:175 добыли игроки команды Янниса.
"Для меня большая честь оказаться здесь, но это худший баскетбольный матч в истории. Я не знаю, можно ли это исправить. Отдаю должное Джоэлу Эмбииду и Кайри Ирвингу – эти два парня боролись. Обошлось без травм, а фанаты получили шоу. Но наблюдать за этим было тяжело, врать не буду", — приводит слова Мэлоуна Basket News.
Куда вкладывают свои деньги звёздные игроки Национальной баскетбольной ассоциации?
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