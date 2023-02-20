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Леброн Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Теперь у леброна 19 матчей

Леброн Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА

Фото: Sporting News

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА. Матч всех звёзд игроков лиги 2023 года стал для Джеймса 19-м в карьере. Ранее он делил первое место по участию в таких встречах с Абдул-Джаббаром.

Топ-5 игроков по участию в Матчах всех звёзд НБА

Леброн Джеймс — 19 матчей

Карим Абдул-Джаббар — 18

Коби Брайант — 15

Тим Данкан — 15

Кевин Гарнетт — 14

Дирк Новицки — 14.

Напомним, 8 февраля в матче с "Оклахома-Сити Тандер" Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал Абдул-Джаббару.

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