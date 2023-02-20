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Леброн Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА
Теперь у леброна 19 матчей
Фото: Sporting News
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА. Матч всех звёзд игроков лиги 2023 года стал для Джеймса 19-м в карьере. Ранее он делил первое место по участию в таких встречах с Абдул-Джаббаром.
Топ-5 игроков по участию в Матчах всех звёзд НБА
Леброн Джеймс — 19 матчей
Карим Абдул-Джаббар — 18
Коби Брайант — 15
Тим Данкан — 15
Кевин Гарнетт — 14
Дирк Новицки — 14.
Напомним, 8 февраля в матче с "Оклахома-Сити Тандер" Джеймс побил рекорд по набранным в НБА очкам, который принадлежал Абдул-Джаббару.
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