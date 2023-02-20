  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс получил повреждение в Матче всех звёзд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс получил повреждение в Матче всех звёзд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист все чаще и чаще получает травмы

Леброн Джеймс получил повреждение в Матче всех звёзд НБА

Фото: USA Today

Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о повреждении, полученном в ходе матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

"Я попытался сделать бросок и зацепился пальцем за дужку", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Игрок также отметил, что в дальнейшем не выходил на паркет просто из-за предосторожности.

Напомним, в Матче всех звёзд НБА, в котором встречались Команда Леброна и Команда Янниса Адетокунбо, команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175

По теме
yellow-arrow
Панатинаикос уволил главного тренера
yellow-arrow
Леброн Джеймс обошел Абдул-Джаббара по количеству проведённых Матчей всех звёзд НБА
yellow-arrow
Главный тренер Денвера: Матче всех звезд - это худший баскетбольный матч в истории
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде