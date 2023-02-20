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Леброн Джеймс получил повреждение в Матче всех звёзд НБА
Баскетболист все чаще и чаще получает травмы
Фото: USA Today
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о повреждении, полученном в ходе матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
"Я попытался сделать бросок и зацепился пальцем за дужку", — сказал Джеймс на пресс-конференции.
Игрок также отметил, что в дальнейшем не выходил на паркет просто из-за предосторожности.
Напомним, в Матче всех звёзд НБА, в котором встречались Команда Леброна и Команда Янниса Адетокунбо, команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175
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