Леброн Джеймс получил повреждение в Матче всех звёзд НБА

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался о повреждении, полученном в ходе матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

"Я попытался сделать бросок и зацепился пальцем за дужку", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Игрок также отметил, что в дальнейшем не выходил на паркет просто из-за предосторожности.

Напомним, в Матче всех звёзд НБА, в котором встречались Команда Леброна и Команда Янниса Адетокунбо, команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175