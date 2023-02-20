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Панатинаикос уволил главного тренера

Баскетбол
(1 голосов)

Команда не сумела добиться успехов

Панатинаикос уволил главного тренера

фото - Getty Images

Новина українською

Руководство греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос" приняло решение уволить главного тренера Деяна Радонича. Об этом пише SDNA.

Это случилось после поражения от "Олимпиакоса" в полуфинале Кубка Греции. 53-летний специалист возглавил "Панатинаикос" в июне прошлого года.

Напомним, ранее Радонич был главным тренером "Црвены Звезды".

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В статье: Панатинаикос (Афины)
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