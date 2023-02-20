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Панатинаикос уволил главного тренера
Команда не сумела добиться успехов
фото - Getty Images
Руководство греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос" приняло решение уволить главного тренера Деяна Радонича. Об этом пише SDNA.
Это случилось после поражения от "Олимпиакоса" в полуфинале Кубка Греции. 53-летний специалист возглавил "Панатинаикос" в июне прошлого года.
Напомним, ранее Радонич был главным тренером "Црвены Звезды".
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