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Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ

Баскетбол
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Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ

Новина українською

Федерация бокса Нидерландов официально объявила об отказе от участия в женском чемпионате мира. Совет федерации проголосовал за решение единогласно.

Одна из главных причин отказа - это решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать под своими национальными флагами.

Также отмечается, что нидерландские боксёры продолжат подготовку к Европейским играм – 2023 и Олимпиаде-2024.

Напомним, женский чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт в Нью-Дели (Индия) с 15 по 31 марта. Мужской чемпионат мира по боксу среди любителей пройдёт с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан)

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В статье: сборная Нидерландов
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