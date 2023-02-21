  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Форвард Бостона раскритиковал Матч всех звёзд НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Бостона раскритиковал Матч всех звёзд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Специалисты считают его одним из худших в истории

Форвард Бостона раскритиковал Матч всех звёзд НБА

Новина українською

Форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун раскритиковал недавно состоявшемся Матче всех звёзд НБА.

"Это был не баскетбол, а просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Возможно, за всю игру было всего два фола. Я уверен, что болельщики хотели бы увидеть немного больше, чем мы в итоге показали. Наверно, всё дело в формате. Не знаю, как его можно было бы изменить", — приводит слова Брауна Yahoo Sports.

Напомним, в рамках Матча всех звёзд – 2023 друг с другом встречались Команда Леброна Джеймса и Команда Янниса Адетокунбо. Коллектив греческого форварда победил соперников со счётом 184:175.

По теме
yellow-arrow
Названа серьезность травмы Янниса Адетокумбо
yellow-arrow
Названа команда, в которой Расселл Уэстбрук продолжит карьеру
yellow-arrow
Сборная Нидерландов по боксу отказалась от участия в женском ЧМ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бостон Селтикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде