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Форвард Бостона раскритиковал Матч всех звёзд НБА
Специалисты считают его одним из худших в истории
Форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун раскритиковал недавно состоявшемся Матче всех звёзд НБА.
"Это был не баскетбол, а просто хайлайты, лэй-апы и броски в прыжке. Возможно, за всю игру было всего два фола. Я уверен, что болельщики хотели бы увидеть немного больше, чем мы в итоге показали. Наверно, всё дело в формате. Не знаю, как его можно было бы изменить", — приводит слова Брауна Yahoo Sports.
Напомним, в рамках Матча всех звёзд – 2023 друг с другом встречались Команда Леброна Джеймса и Команда Янниса Адетокунбо. Коллектив греческого форварда победил соперников со счётом 184:175.
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