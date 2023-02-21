Бруклин Нетс продлит соглашение с главным тренером

Руководство "Бруклин Нетс" и главный тренер Жак Вон достигли соглашения по поводу продления контракта на несколько лет. Об этом пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в соцсетях.

48-летний специалист работает в системе "Бруклина" с 2016 года. До 2022 года Вон являлся ассистентом главного тренера. До статуса основного рулевого команды американец был повышен по ходу сезона-2022/2023 после увольнения Стива Нэша.

В нынешнем сезоне "Бруклин Нетс" занимает пятое место в Восточной конференции с 34 победами при 24 поражениях.