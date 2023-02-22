Расселл Уэстбрук может дебютировать за Клипперс уже в следующем матче

Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук может дебютировать за "Лос-Анджелес Клипперс" уже в следующем матче команды, после того как покинет рынок отказов. Об этом информирует AP News, ссылаясь на свои источники.

"Клипперс" в следующем туре регулярного чемпионата НБА сыграет с клубом "Сакраменто Кингз". Встреча состоится 25 февраля.

Напомним, "Юта" получила права на Уэстбрука от "Лос-Анджелес Лейкерс" перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с "Миннесотой Тимбервулвз". Недавно "Юта" отчислила игрока. В нынешнем сезоне Расселл сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.