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Расселл Уэстбрук может дебютировать за Клипперс уже в следующем матче

Баскетбол
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Баскетболист уже готов к матчам

Расселл Уэстбрук может дебютировать за Клипперс уже в следующем матче

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук может дебютировать за "Лос-Анджелес Клипперс" уже в следующем матче команды, после того как покинет рынок отказов. Об этом информирует AP News, ссылаясь на свои источники.

"Клипперс" в следующем туре регулярного чемпионата НБА сыграет с клубом "Сакраменто Кингз". Встреча состоится 25 февраля.

Напомним, "Юта" получила права на Уэстбрука от "Лос-Анджелес Лейкерс" перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации в результате трёхстороннего обмена с "Миннесотой Тимбервулвз". Недавно "Юта" отчислила игрока. В нынешнем сезоне Расселл сыграл в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.

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В статье: Рассел Уэстбрук Расселл Уэстбрук
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