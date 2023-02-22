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Сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно

Баскетбол
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23 февраля наша команда сыграет с Италией

Сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

Новина українською

Мужская сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно, где 23 февраля сыграет против сборной Италии в рамках отбора на чемпионат мира-2023.

Не этот матч не поехал защитник Анатолий Шундель и форвард Владимир Конев, который пропустит первый матч из-за высокой температуры.

Тренировка проходила на арене Palazzetto Amedeo Modigliani Forum, вмещающей 8000 зрителей и принимающая матч Италия — Украина.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
ФБУ

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