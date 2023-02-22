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Сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно
23 февраля наша команда сыграет с Италией
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
Мужская сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно, где 23 февраля сыграет против сборной Италии в рамках отбора на чемпионат мира-2023.
Не этот матч не поехал защитник Анатолий Шундель и форвард Владимир Конев, который пропустит первый матч из-за высокой температуры.
Тренировка проходила на арене Palazzetto Amedeo Modigliani Forum, вмещающей 8000 зрителей и принимающая матч Италия — Украина.
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Источник:ФБУ
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