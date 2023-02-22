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Бронни Джеймс может быть выбран на драфте НБА в 2024 году

Баскетбол
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Посмотрим, удастся ли

Бронни Джеймс может быть выбран на драфте НБА в 2024 году

Фото: Sportscasting

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Бронни Джеймс, сын знаменитого форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, претендует на выбор в лотерее драфта 2024 года, сообщает ESPN. В рейтинге этого ресурса Бронни Джеймс расположен на десятой позиции в прогнозе на драфт НБА 2024 года.

Бронни Джеймс ещё не объявил о своих планах после окончания школы, но сообщается, что им интересуются Орегон, Огайо, Южная Калифорния и другие университетские команды.

У Бронни появится возможность выставить свою кандидатуру на драфт после того, как проведёт сезон-2023/2024 в NCAA или в G-лиге.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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