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Багатскис: Все готовы выкладываться по полной в игре против Италии

Баскетбол
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У команды боевой настрой

Багатскис: Все готовы выкладываться по полной в игре против Италии

Фото: Reuters

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поделился мнениями о завтрашнем матче отбора к ЧМ-2023 против Италии.

"Обычно эмоции и работа в национальной команде очень особенные. Ребята приехали в хорошем настроении, говорят, что им не хватало этой части баскетбола в течение сезона, именно игры за национальную команду.

У нас было 2 тренировки в Риге, потом весь день добирались сюда. У нас будет только 10 игроков, ведь по некоторым медицинским причинам мы не сможем иметь весь ростер. Также у некоторых игроков есть небольшие повреждения, ведь сезон длится уже 7 месяцев, но теперь это уже в прошлом.

Важно, как мы играем, насколько качественным будет наш баскетбол. Все готовы выкладываться по полной в завтрашней игре против Италии. С июня прошлого года у нас были две игры против Италии. С этих 80 минут мы действительно играли хорошо в течение 60 минут. Этого хватило, чтобы победить Италию в матче группового этапа чемпионата Европы и уступить им в Риге.

В профессиональном спорте нет прошлого и будущего, есть только сегодняшний день. И мы должны фокусироваться на этом, то есть на завтрашнем матче. Италия будет иметь преимущество на домашней площадке, эта красивая арена будет заполнена полностью. Но мы знаем, почему мы здесь знаем, что мы представляем, особенно в этой сложной для страны ситуации. И мы готовы к матчу", - сказал Багатскис.

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
Tribuna

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