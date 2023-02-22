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Матч звезд НБА-2023 собрал наименьшую телеаудиторию за все время
Матч впечатления не произвел
фото - Getty Images
Матч всех звезд НБА-2023 собрал наименьшее количество телезрителей за историю проведения, пишет Sports Media Watch.
Рейтинг Матча звезд составил 2,2 и аудиторию 4,59 миллиона человек на телеканалах TNT и TBS.
Напомним, что в прошлом сезоне рейтинг составлял 3,1, а количество телезрителей – 6,28 миллионов. За год показатели снизились на 29 и 27% соответственно.
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