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Мэджик Джонсон назвал претендентов на выход в финал НБА
Претендентов много
фото - Getty Images
Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мнением о претендентах на выход в финал НБА нынешнего сезона.
"Кто сыграет в финале 2023 года? Всё изменилось, когда обменяли Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Я считал "Бостон", "Милуоки" и "Бруклин" топ-командами. Сейчас мне кажется, что лучшие – это "Бостон" и "Милуоки", а "Филадельфия" сразу за ними. Кроме того, на Западе всё ещё хорош "Денвер".
У "Мемфиса" тоже всё в порядке. Давайте просто посмотрим, как всё сложится. У "Финикса" есть реальный шанс, но они должны убедиться, что команда будет сыгранна", — приводит слова Джонсона издание USA TODAY FTW.
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