Мэджик Джонсон назвал претендентов на выход в финал НБА

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мнением о претендентах на выход в финал НБА нынешнего сезона.

"Кто сыграет в финале 2023 года? Всё изменилось, когда обменяли Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Я считал "Бостон", "Милуоки" и "Бруклин" топ-командами. Сейчас мне кажется, что лучшие – это "Бостон" и "Милуоки", а "Филадельфия" сразу за ними. Кроме того, на Западе всё ещё хорош "Денвер".

У "Мемфиса" тоже всё в порядке. Давайте просто посмотрим, как всё сложится. У "Финикса" есть реальный шанс, но они должны убедиться, что команда будет сыгранна", — приводит слова Джонсона издание USA TODAY FTW.