  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Мэджик Джонсон назвал претендентов на выход в финал НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мэджик Джонсон назвал претендентов на выход в финал НБА

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Претендентов много

Мэджик Джонсон назвал претендентов на выход в финал НБА

фото - Getty Images

Новина українською

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон поделился мнением о претендентах на выход в финал НБА нынешнего сезона.

"Кто сыграет в финале 2023 года? Всё изменилось, когда обменяли Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга. Я считал "Бостон", "Милуоки" и "Бруклин" топ-командами. Сейчас мне кажется, что лучшие – это "Бостон" и "Милуоки", а "Филадельфия" сразу за ними. Кроме того, на Западе всё ещё хорош "Денвер".

У "Мемфиса" тоже всё в порядке. Давайте просто посмотрим, как всё сложится. У "Финикса" есть реальный шанс, но они должны убедиться, что команда будет сыгранна", — приводит слова Джонсона издание USA TODAY FTW.

По теме
yellow-arrow
Расселл Уэстбрук: Многие товарищи по команде и болельщики хотели, чтобы я был в Клипперс
yellow-arrow
Матч звезд НБА-2023 собрал наименьшую телеаудиторию за все время
yellow-arrow
Багатскис: Все готовы выкладываться по полной в игре против Италии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мэджик Джонсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде