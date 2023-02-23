Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб НБА

Бывший тренер национальной сборной Украины Кенни Аткинсон может возглавить "Атланту Хоукс", сообщает журналист ESPN Марк Стейн.

Напомним, что Аткинсон входил в тренерский штаб Майка Фрателло в сборной Украины.

Тем не менее, по информации источника, фаворитом Ястребов в выборе главного тренера является Име Удоки - бывший наставник "Бостона", который в дебютном сезоне вывел команду в финал НБА, но летом 2022 года был уволен из-за романа с сотрудницей клуба.

Также сообщают, что на вакантную должность претендуют также бывший наставник "Юты" Квин Снайдер и Чарльз Ли.