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Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб НБА
Кенни Аткинсон заинтересовал "Атланту Хоукс"
Бывший тренер национальной сборной Украины Кенни Аткинсон может возглавить "Атланту Хоукс", сообщает журналист ESPN Марк Стейн.
Напомним, что Аткинсон входил в тренерский штаб Майка Фрателло в сборной Украины.
Тем не менее, по информации источника, фаворитом Ястребов в выборе главного тренера является Име Удоки - бывший наставник "Бостона", который в дебютном сезоне вывел команду в финал НБА, но летом 2022 года был уволен из-за романа с сотрудницей клуба.
Также сообщают, что на вакантную должность претендуют также бывший наставник "Юты" Квин Снайдер и Чарльз Ли.
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