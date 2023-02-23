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Никола Йокич мог продолжить карьеру в Европе перед переходом в Денвер

Баскетбол
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Баскетболист мог играть за Барселону

Никола Йокич мог продолжить карьеру в Европе перед переходом в Денвер

Фото: Fox Trending

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич рассказал о том, что он мог оказаться в "Барселоне" перед тем, как перебрался в Национальную баскетбольную лигу.

"Это было давно. У меня в этот день была не очень хорошая игра. На самом деле, я думаю, что это была худшая игра в моей жизни. Как мне потом рассказывали, "Барселона" решила повременить с решением и понаблюдать.

В то время мне было 18 или 19 лет. Они просто хотели подождать пару месяцев, а потом появился "Денвер Наггетс". Теперь я здесь.

Не уверен, что хотел бы вернуться в Европу. Мне нравится здесь", — приводит слова Йокича BasketNews.

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 51 матче, набирая в среднем 24,7 очка, 11,5 подбора и 10,1 передачи.

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В статье: Никола Йокич
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