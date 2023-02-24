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НБА. Лейкерс уверенно обыграл Голден Стэйт, дабл-дабл Дончича принёс победу Далласу
Результаты матчей НБА
Фото: Los Angeles Times
24 февраля ещё один игровой день регулярного сезона НБА, в котором было сыграно девять матчей.
"Кливленд Кавальерс" – "Денвер Наггетс" – 109:115
"Орландо Мэджик" – "Детройт Пистонс" – 108:106
"Индиана Пэйсерс" – "Бостон Селтикс" – 138:142 ОТ
"Филадельфия Сиксерс" – "Мемфис Гриззлиз" – 110:105
"Торонто Рэпторс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 115:110
"Даллас Маверикс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 142:116
"Юта Джаз" – "Оклахома-Сити Тандер" – 120:119 ОТ
"Сакраменто Кингз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 133:116
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 124:111
В последнем матче самым ярким игроком у "Лос-Анджелеса" стал американский защитник Малик Бисли, набравший 25 очков, сделавший три подбора и одну передачу. Также стоит отметить американского центрового Энтони Дэвиса, который оформил дабл-дабл: 12 очков, 12 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал американский защитник Клэй Томпсон. На его счету 22 очка, два подбора, но нет ни одной передачи.
В паралельном матче "Даллас Маверикс" принимал "Сан-Антонио Спёрс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 142:116.
Самым ярким игроком у "Далласа" стал разыгрывающий из Словении Лука Дончич, оформиввший дабл-дабл: 28 очков, семь подборов и десять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 23 очка, сделал один подбор и отдал шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Малакай Брэнэм. На его счету 23 очка, два подбора и пять передач.
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