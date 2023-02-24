  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на ЧМ-2023. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на ЧМ-2023. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

При почти равной игре "желто-синие" уступили

Сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на ЧМ-2023. ВИДЕО

Фото: Федерація баскетболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от Италии в матче квалификации на Чемпионат мира 2023.

Три четверти на площадке в Ливорно шла почти равная борьба. Украинцы уступили два очка в первой десятиминутке, однако на большой перерыв команды ушли при равном счете на табло. Третья четверть также не дала ответа на вопрос о фаворите. Провальной для Украины стала заключительная часть игры: итальянцам удалось оформить комфортное преимущество в шестнадцать баллов и удержать общий перевес до финальной сирены.

В составе нашей сборной больше всего очков набрал Юсуф Санон - 15. Также отметку в 10 очков за матч преодолели Войналович, Пустовой и Бобров.

26 февраля украинцы встретятся с Нидерландами - эта игра будет последней для "желто-синих" в отборе, однако уже не сможет повлиять на турнирную ситуацию, ведь из-за этого поражения шансы на выход из группы потеряны досрочно.

Баскетбол. Мужчины. Отбор на ЧМ-2023
Италия – Украина 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)

По теме
yellow-arrow
НБА. Лейкерс уверенно обыграл Голден Стэйт, дабл-дабл Дончича принёс победу Далласу
yellow-arrow
Никола Йокич мог продолжить карьеру в Европе перед переходом в Денвер
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб НБА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде