Сборная Украины уступила Италии и потеряла шансы на ЧМ-2023. ВИДЕО

Сборная Украины по баскетболу потерпела поражение от Италии в матче квалификации на Чемпионат мира 2023.

Три четверти на площадке в Ливорно шла почти равная борьба. Украинцы уступили два очка в первой десятиминутке, однако на большой перерыв команды ушли при равном счете на табло. Третья четверть также не дала ответа на вопрос о фаворите. Провальной для Украины стала заключительная часть игры: итальянцам удалось оформить комфортное преимущество в шестнадцать баллов и удержать общий перевес до финальной сирены.

В составе нашей сборной больше всего очков набрал Юсуф Санон - 15. Также отметку в 10 очков за матч преодолели Войналович, Пустовой и Бобров.

26 февраля украинцы встретятся с Нидерландами - эта игра будет последней для "желто-синих" в отборе, однако уже не сможет повлиять на турнирную ситуацию, ведь из-за этого поражения шансы на выход из группы потеряны досрочно.

Баскетбол. Мужчины. Отбор на ЧМ-2023

Италия – Украина 85:75 (23:21, 20:22, 15:14, 27:18)