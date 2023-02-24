Багатскис: Сегодня итальянские фанаты по-настоящему поддерживали нас

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на послематчевой прессконференции прокомментировал поражение нашей команды в матче отбора на чемпионат мира-2023 против Италии (75:85).

“Во-первых, хочу сказать, что я наслаждался игрой. У меня была лучшая позиция на площадке. Зал, конечно, был за Италию, но я наслаждался атмосферой на площадке.

Как я и говорил перед матчем, самое важное это жажда борьбы в течение всех 40 минут. Мы дважды играли против Италии летом и 16 минут в матчах против них мы демонстрировали качественный баскетбол. Сегодня же у нас были взлеты и падения. Когда мы играли качественно, не торопились с решениями, заставляли Италию играть на половине площадки, у нас все получалось. Но мы утрачивали сфокусированность в определенных ситуациях в атаке. Итальянцы быстро наказывали нас в фастбрейках и превращали наши потери в очки. Это ключевой момент. Иногда важнее всего просто не терять мяч и иногда лучший пас — это бросок, после которого нужно возвращаться в защиту.

Я прожил в Украине семь лет, и я чувствую себя украинцем. Но я не могу почувствовать, что чувствуют украинские игроки в связи с войной. Сегодня итальянские фаны по-настоящему поддерживали нас, и это было особое чувство. Но это было до игры, а в матче друзей нет. Тем не менее, большое спасибо за поддержку Украины.

Я наслаждаюсь работой с этими ребятами. Что касается своего контракта, я не хочу говорить что-то заранее. Во время моей работы в сборной Украины проходила смена поколений. Мы скажем последнее слово в матче против Нидерландов в Риге, и после этого можно будет говорить о ситуации с контрактом.

Моей идеей с первого дня со сборной Украины было привлечение новых игроков, молодых игроков, молодых талантов. Каждый раз, когда у нас была возможность потренироваться летом, мы добавляли в состав новых баскетболистов. Все лучшие украинские баскетболисты были в игре и получили игровое время, в том числе дебютант Александр Ковляр. С его отношением к работе у него светлое будущее у сборной. Еще один игрок, с которым мне хотелось поработать – это Максим Шульга. Он сейчас играет в Штатах и он следующий. Так что таланты есть и, мне кажется, баскетбол в Украине постоянно двигается вперед. Надо победить в войне и продолжать прогрессировать”.