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Алексей Лень помог Сакраменто обыграть Портленд

Баскетбол
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Украинец сделал вклад в победу

Алексей Лень помог Сакраменто обыграть Портленд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровый сборной Украины Алексей Лень провел очередной матч за Сакраменто в регулярном чемпионате НБА.

Украинец сыграл на площадке 1:48 минут в победной игре против Портленда – 133:116. За это время украинец отличился двумя потерями и одним фолом.

Для Лёня это первое появление с 7 февраля, когда он сыграл в матче против Хьюстона, после чего провел четыре игры на скамейке запасных.

Всего в этом сезоне украинец провел за Сакраменто 14 матчей, играя в среднем 3,4 минут, отмечаясь 0,9 очком и 1,1 подбором.

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