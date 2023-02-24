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Алексей Лень помог Сакраменто обыграть Портленд
Украинец сделал вклад в победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центровый сборной Украины Алексей Лень провел очередной матч за Сакраменто в регулярном чемпионате НБА.
Украинец сыграл на площадке 1:48 минут в победной игре против Портленда – 133:116. За это время украинец отличился двумя потерями и одним фолом.
Для Лёня это первое появление с 7 февраля, когда он сыграл в матче против Хьюстона, после чего провел четыре игры на скамейке запасных.
Всего в этом сезоне украинец провел за Сакраменто 14 матчей, играя в среднем 3,4 минут, отмечаясь 0,9 очком и 1,1 подбором.
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