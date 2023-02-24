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Вячеслав Бобров: С Нидерландами будем играть на 120%

Баскетбол
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Посмотрим, сможет ли команда добиться успеха

Вячеслав Бобров: С Нидерландами будем играть на 120%

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Форвард сборной Украины Вячеслав Бобров прокомментировал поражение национальной команды в выездном матче квалификации ЧМ-2023 против Италии (75:85).

“Эмоционально было тяжело, очень громкий зал. Мы совершили много ошибок и отпустили итальянцев вперед. Я считаю, что мы хорошо играли, показали хороший баскетбол, но было недостаточно борьбы от нас. Мы промахнулись много свободных бросков. Итальянцы попали, были агрессивны на подборе. У нас было много потерь на передачах. Трудно было играть, ведь нас было всего 10. Нам не хватило Владимира Конева, Анатолия Шунделя.

С Нидерландами будем играть на 120%, нам нужно выигрывать перед нашими фанами. Мы хотим окончить квалификацию на мажорной ноте, хотя и знаем, что уже не можем выйти на чемпионат мира. Для себя будем выкладываться на все 100%.

Прошел год, как террористы вторглись в Украину. Эмоционально было тяжело, но только первые минуты, ведь все знают, что на нас большая ответственность не только за себя, но и за всю Украину. Мы никогда не забываем о войне, мы знаем, что наши родные, друзья, болельщики дома. Все мы ждем главной победы Украины”.

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В статье: Вячеслав Бобров
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