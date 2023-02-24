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Главный тренер Клипперс прокомментировал переход Расселла Уэстбрука
Специалист считает, что команде очень повезло
Фото: latimes.com
Главный тренер "Лос-Анджелес Клипперс" Тайрон Лю прокомментировал переход разыгрывающего Расселла Уэстбрука в стан команды.
"Получить игрока такого калибра, заплатив минимум. На самом деле такое редко встретишь", – приводит слова Лю обозреватель The Athletic Лоу Мюррэй.
В нынешнем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, делая 7,5 передачи и 6,2 подбора.
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