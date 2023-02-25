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НБА. Вашингтон проигрывает Нью-Йорку, победы Чикаго и Атланты
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Нью-Йорк"
109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)
"Атланта" - "Кливленд"
136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36)
"Милуоки" - "Майами"
128:99 (42:32, 31:24, 22:18, 33:25)
"Миннесота" – "Шарлотт"
113:121 (32:37, 32:35, 25:24, 24:25)
"Чикаго" – "Бруклин"
131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36)
"Финикс" - "Оклахома"
124:115 (29:30, 36:30, 29:27, 30:28)
"Голден Стейт" - "Хьюстон"
116:101 (26:26, 40:23, 20:28, 30:24)
"Клипперс" - "Сакраменто"
175:176 ОТ (40:40, 40:36, 37:34, 36:43, 22:23)
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