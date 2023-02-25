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НБА. Вашингтон проигрывает Нью-Йорку, победы Чикаго и Атланты

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон проигрывает Нью-Йорку, победы Чикаго и Атланты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 24 на 25 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Нью-Йорк"

109:115 (38:27, 26:33, 24:29, 21:26)

"Атланта" - "Кливленд"

136:119 (32:23, 49:34, 27:26, 28:36)

"Милуоки" - "Майами"

128:99 (42:32, 31:24, 22:18, 33:25)

"Миннесота" – "Шарлотт"

113:121 (32:37, 32:35, 25:24, 24:25)

"Чикаго" – "Бруклин"

131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36)

"Финикс" - "Оклахома"

124:115 (29:30, 36:30, 29:27, 30:28)

"Голден Стейт" - "Хьюстон"

116:101 (26:26, 40:23, 20:28, 30:24)

"Клипперс" - "Сакраменто"

175:176 ОТ (40:40, 40:36, 37:34, 36:43, 22:23)

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