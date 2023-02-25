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В НБА сыграли самый результативный матч за последние 39 лет
Исторический поединок
В ночь с 24 на 25 февраля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023.
Один из поединков этого тура стал действительно историческим. Так, "Сакраменто Кингс" с минимальным отрывом в одно очко победили "Лос-Анджелес Клипперс".
Счет матча 176 – 175 в пользу гостей. Суммарно на двух команды набрали 351 очко. Этот показатель – самый большой за последние 39 лет и второй в истории НБА. Больше в далеком 1983 году набирали только "Детройт Пистонс" и "Денвер Наггетс" (186-184).
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