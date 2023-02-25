Святослав Михайлюк второй раз сыграл за Шарлотт

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл второй поединок за свою новую команду – "Шарлотт".

Результаты тура НБА

В матче против "Миннесоты" наш спортсмен провел на площадке 6 минут 35 секунд. За это время он отдал 1 передачу.

16 февраля Святослав дебютировал за "Шарлотт". В матче против "Сан-Антонио" Михайлюк провел на площадке 24 минуты 52 секунды. Он набрал 12 очков, выполнил 2 подбора.