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НБА. Торонто побеждает Детройт, Майами уступают Шарлотт
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Торонто"
91:95 (22:22, 22:22, 26:27, 21:24)
"Орландо" – "Индиана"
108:121 (25:27, 27:24, 22:31, 34:39)
"Шарлотт" - "Майами"
108:103 (29:16, 25:35, 28:21, 26:31)
"Нью-Йорк" – "Новый Орлеан"
128:106 (42:26, 31:26, 29:30, 26:24)
"Мемфис" - "Денвер"
112:94 (28:20, 38:22, 28:20, 18:32)
"Филадельфия" - "Бостон"
107:110 (30:28, 26:22, 22:30, 29:30)
"Юта" – "Сан-Антонио"
118:102 (24:33, 31:32, 30:14, 33:23)
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