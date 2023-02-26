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НБА. Торонто побеждает Детройт, Майами уступают Шарлотт

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Торонто побеждает Детройт, Майами уступают Шарлотт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 февраля прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Торонто"

91:95 (22:22, 22:22, 26:27, 21:24)

"Орландо" – "Индиана"

108:121 (25:27, 27:24, 22:31, 34:39)

"Шарлотт" - "Майами"

108:103 (29:16, 25:35, 28:21, 26:31)

"Нью-Йорк" – "Новый Орлеан"

128:106 (42:26, 31:26, 29:30, 26:24)

"Мемфис" - "Денвер"

112:94 (28:20, 38:22, 28:20, 18:32)

"Филадельфия" - "Бостон"

107:110 (30:28, 26:22, 22:30, 29:30)

"Юта" – "Сан-Антонио"

118:102 (24:33, 31:32, 30:14, 33:23)

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