Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина одолела Нидерланды в заключительном матче отбора на ЧМ-2023
Наша команда свой путь квалификации завершает
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в заключительном для себя поединке квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.
Встреча была номинально домашняя для Украины. Ее принимала латвийская "Арена Рига".
В двух первых четвертях преимущество украинцев не выглядело ощутимым: первую десятиминутку удалось выиграть только с преимуществом в один балл, вторую - в два. Сразу после большого перерыва нашим ребятам удалось совершить рывок 14:3. После чего уже ничего не мешало доводить дело до победы.
Самым результативным игроком поединка стал украинец Юсуф Санон. За 21 минуту он набрал 17 очков, сделал 3 подбора и 5 перехватов.
Украина финиширует в квалификационной группе на четвертом или пятом месте среди шести сборных и завершает выступления в турнире.
Баскетбоол. Мужчины. Отбор на ЧМ-2023
Украина - Нидерланды 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)
Популярное сейчас
- Ждем Мудрика. Тоттенхэм – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 25-го тура АПЛ
- Возвращение Сергея Ковальца, туманные перспективы Черноморца. Как зимовали аутсайдеры УПЛ
- Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР
- Италия – Украина: анонс и прогноз на матч отбора в ЧМ-2023
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО