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Украина одолела Нидерланды в заключительном матче отбора на ЧМ-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Наша команда свой путь квалификации завершает

Украина одолела Нидерланды в заключительном матче отбора на ЧМ-2023

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в заключительном для себя поединке квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.

Встреча была номинально домашняя для Украины. Ее принимала латвийская "Арена Рига".

В двух первых четвертях преимущество украинцев не выглядело ощутимым: первую десятиминутку удалось выиграть только с преимуществом в один балл, вторую - в два. Сразу после большого перерыва нашим ребятам удалось совершить рывок 14:3. После чего уже ничего не мешало доводить дело до победы.

Самым результативным игроком поединка стал украинец Юсуф Санон. За 21 минуту он набрал 17 очков, сделал 3 подбора и 5 перехватов.

Украина финиширует в квалификационной группе на четвертом или пятом месте среди шести сборных и завершает выступления в турнире.

Баскетбоол. Мужчины. Отбор на ЧМ-2023
Украина - Нидерланды 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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