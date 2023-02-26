Украина одолела Нидерланды в заключительном матче отбора на ЧМ-2023

Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу в заключительном для себя поединке квалификации на ЧМ-2023 против Нидерландов.

Встреча была номинально домашняя для Украины. Ее принимала латвийская "Арена Рига".

В двух первых четвертях преимущество украинцев не выглядело ощутимым: первую десятиминутку удалось выиграть только с преимуществом в один балл, вторую - в два. Сразу после большого перерыва нашим ребятам удалось совершить рывок 14:3. После чего уже ничего не мешало доводить дело до победы.

Самым результативным игроком поединка стал украинец Юсуф Санон. За 21 минуту он набрал 17 очков, сделал 3 подбора и 5 перехватов.

Украина финиширует в квалификационной группе на четвертом или пятом месте среди шести сборных и завершает выступления в турнире.

Баскетбоол. Мужчины. Отбор на ЧМ-2023

Украина - Нидерланды 72:56 (18:17, 16:14, 23:8, 15:17)