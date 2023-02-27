НБА. 71 очко Дэмьена Лилларда помогло Портленду обыграть Хьюстон, Дэвис и Леброн принесли победу Лейкерс

27 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации, где было сыграно пять матчей.

"Кливленд Кавальерс" – "Торонто Рэпторс" – 118:93

"Оклахома-Сити Тандер" – "Сакраменто Кингз" – 115:124

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Миннесота Тимбервулвз" – 109:104

"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Хьюстон Рокетс" – 131:114

"Денвер Наггетс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 134:124 ОТ.

В Портленде (США) на стадионе "Мода-центр" состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" принимал "Хьюстон Рокетс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:114.

Самым результативным игроком у "Портленда" стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 71 очко, шесть подборов и столько же передач. Лучшим по результативности у гостей стал американец Дже'Шон Тэйт. На его счету 17 очков, два подбора и столько же передач.

В паралельном матче "Даллас Маверикс" принимал "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча прошла в Далласе на стадионе "Американ Эйрлайнс-центр" и завершилась победой гостей со счётом 111:108.

Самым результативным в составе гостей стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. Леброн Джеймс набрал 26 очков.

В составе "Далласа" самым результативным стал Лука Дончич, который записал в свой актив 26 очков. Кайри Ирвинг оформил дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

Таким образом, "Лейкерс" одержали третью победу подряд. "Даллас", в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять матчей.