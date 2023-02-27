Липовый: Я не тренер, но считаю, что, может, нужно давать больше шансов молодежи

Игрок сборной Украины Александр Липовой рассказал, что думает об обновлении национальной команды.

"Я не тренер, но считаю, что, может, нужно давать больше шансов молодежи.

Дать им больше игрового времени, тому же Саше Ковляру и Войналовичу. И, конечно, Вова Конев, который сейчас выступает в Украине", - сказал Липовой.

Напомним, что Конев давно не играл за национальную команду, свой последний матч он провел в 2018 году.