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Липовый: Я не тренер, но считаю, что, может, нужно давать больше шансов молодежи

Баскетбол
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Игрок рассказал, что нужно обновлять состав сборной

Липовый: Я не тренер, но считаю, что, может, нужно давать больше шансов молодежи

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Липовой рассказал, что думает об обновлении национальной команды.

"Я не тренер, но считаю, что, может, нужно давать больше шансов молодежи.

Дать им больше игрового времени, тому же Саше Ковляру и Войналовичу. И, конечно, Вова Конев, который сейчас выступает в Украине", - сказал Липовой.

Напомним, что Конев давно не играл за национальную команду, свой последний матч он провел в 2018 году.

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В статье: Александр Липовый
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Источник:
Tribuna

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