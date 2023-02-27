Орландо Мэджик подписал контракт с лучшим новичком сезона 2013/14

"Орландо Мэджик" подписал двухлетний контракт с защитником Майклом Картер-Уильямсом с опцией команды на второй год. Об этом пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

31-летний баскетболист последний раз появлялся на площадке Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2020/2021, выступая за "Орландо". Игрок набирал в среднем 8,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, проводя на площадке 25,8 минуты.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата – 2013/2014 Картер-Уильямс в составе "Филадельфии Сиксерс" был признан новичком года. Майкл был выбран на драфте-2013 под общим 11-м номером.