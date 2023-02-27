В НБА опубликовали рейтинг силы клубов

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Бостон Селтикс" и "Денвер Наггетс".

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. "Милуоки Бакс".

2. "Бостон Селтикс".

3. "Денвер Наггетс".

4. "Филадельфия Сиксерс".

5. "Мемфис Гриззлиз".

6. "Кливленд Кавальерс".

7. "Нью-Йорк Никс".

8. "Сакраменто Кингз".

9. "Финикс Санз".

10. "Лос-Анджелес Клипперс".

Отметим, что "Милуоки" занимает второе место в Восточной конференции с 43 победами и 17 поражениями.