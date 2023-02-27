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В НБА опубликовали рейтинг силы клубов
ВОзглавляет рейтинг Милуоки
Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавляет "Милуоки Бакс". В тройку лучших также входят "Бостон Селтикс" и "Денвер Наггетс".
Рейтинг силы клубов по версии НБА:
1. "Милуоки Бакс".
2. "Бостон Селтикс".
3. "Денвер Наггетс".
4. "Филадельфия Сиксерс".
5. "Мемфис Гриззлиз".
6. "Кливленд Кавальерс".
7. "Нью-Йорк Никс".
8. "Сакраменто Кингз".
9. "Финикс Санз".
10. "Лос-Анджелес Клипперс".
Отметим, что "Милуоки" занимает второе место в Восточной конференции с 43 победами и 17 поражениями.
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