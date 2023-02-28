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НБА. Джоэл Эмбиид не помог Филадельфии обыграть Майами Хит

Баскетбол
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Результаты матчей

НБА. Джоэл Эмбиид не помог Филадельфии обыграть Майами Хит

фото - inquirer.com

Новина українською

28 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно четыре матча.

"Филадельфия Сиксерс" – "Майами Хит" – 99:101

"Шарлотт Хорнетс" – "Детройт Пистонс" – 117:106

"Нью-Йорк Никс" – "Бостон Селтикс" – 109:94

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Орландо Мэджик" – 93:101

В первом матче самым результативным игроком у "Филадельфии" стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который набрал 23 очка, сделал один подбор и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американец Джимми Батлер. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и девять передач.

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В статье: НБА
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