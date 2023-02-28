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Определились все участники чемпионата мира по баскетболу-2023
Всего 32 команды
фото - Getty Images
Названы все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023. Напомним, что он состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 32 сборные: 12 от Европы, 8 от Азии, 7 от Северной и Южной Америки и 5 от Африки.
Европа: Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.
Азия: Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.
Северная и Южная Америка: Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.
Африка: Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.
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