Определились все участники чемпионата мира по баскетболу-2023

Названы все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023. Напомним, что он состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.

Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 32 сборные: 12 от Европы, 8 от Азии, 7 от Северной и Южной Америки и 5 от Африки.

Европа: Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.

Азия: Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.

Северная и Южная Америка: Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.

Африка: Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.