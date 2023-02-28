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Один из лидеров Шарлотт Хорнетс получил травму в матче с Детройтом
Игрок выбыл надолго
фото - Associated Press
Разыгрывающий, один из лидеров "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с "Детройт Пистонс" (117:106) получил травму.
В начале второй половины игры Болл совершил неудачное действие, в результате которого не смог завершить встречу. Врачи диагностировали перелом кости голеностопного сустава.
В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.
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