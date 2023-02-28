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Черкасские Мавпы разгромили Старый Луцк

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(1 голосов)

Разница в счете достигла 19 очков

Черкасские Мавпы разгромили Старый Луцк

Фото: ФБУ

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Черкасские Мавпы одержали победу над Старым Луцком 85:66 на старте регулярного чемпионата Суперлиги.

Черкасские Мавпы лучше начали матч и сразу вышли вперед. К середине первой десятиминутки черкасская команда достигла двусмысленного преимущества в счете и сохраняла ее почти до конца первой четверти. Однако первая половина завершилась со счетом 39:31 в пользу Черкасских Мавп.

После большого перерыва Черкасские Мавпы продолжили контролировать игру, держа соперника на расстоянии 10-14 очков. Под конец команда Артема Слипенчука довела свое преимущество до 20 очков, в итоге одержав уверенную победу.

Самым результативным в матче стал Би Джей Максвелл, принесший черкасскому клубу 24 очка.

Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Старый Луцк 85:66 (24:12, 15:19, 22:17, 24:18)

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В статье: Черкасские Мавпы Старый Луцк
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Источник:
ФБУ

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