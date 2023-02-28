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Ламело Болл досрочно завершил сезон
Баскетболист не сможет доиграть сезон
фото - Associated Press
Разыгрывающий, один из лидеров "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл пропустит остаток сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации из-за перелома кости в правом голеностопе, пишет инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Напомним, в начале второй половины матча с "Детройт Пистонс" (117:106) Болл совершил неудачное действие, после которого не смог завершить встречу.
В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора.
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