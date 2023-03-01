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НБА. Трипл-дабл Моранта помог Гриззлис обыграть Лейкерс, Лука Дончич принес победу Денверу
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
1 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, где было сыграно 10 матчей.
"Торонто Рэпторс" – "Чикаго Буллз" – 104:98
"Атланта Хоукс" – "Вашингтон Уизардс" – 116:119
"Бруклин Нетс" – "Милуоки Бакс" – 104:118
"Мемфис Гриззлиз" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 121:109
"Хьюстон Рокетс" – "Денвер Наггетс" – 112:133
"Оклахома-Сити Тандер" – "Сакраменто Кингз" – 117:123
"Даллас Маверикс" – "Индиана Пэйсерс" – 122:124
"Юта Джаз" – "Сан-Антонио Спёрс" – 94:102
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 123:105
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Миннесота Тимбервулвз" – 101:108
Самым ярким стал матч, в котором разыгрывающий "Гриззлиз" Джа Морант оформил трипл-дабл в матче с "Лейкерс". Американец набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 10 передач. Это выступление принесло победу "Мемфису" со счётом 121:109.
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