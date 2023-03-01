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Кайри Ирвинг пожертвовал 45 тысяч долларов на благотворительность
Эти деньги вкладут в строительство детского дома
Фото: CNBC
Организатор сбора средств Кэмерон Мофид рассказал о том, что разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг пожертвовал $ 45 тыс. на благотворительность в Африке.
"Мы собрали более $ 10 000 за первую неделю при поддержке более 200 человек, и сбор средств стал трендом. Вчера я проснулся от того, что звезда баскетбола Кайри Ирвинг пожертвовал $ 45 000. Его пожертвование обеспечит резервуар для воды для школы в Нигерии, а также гарантирует, что у всех 351 учеников школы будут обувь, форма, книги и рюкзаки.
Изначально мы собрали достаточно средств, чтобы купить землю для нового детского дома в Гане. Пожертвования Кайри должно хватить на финансирование всего здания детского дома, а также спортивного центра для детей. Мы уже назвали в его честь классную комнату в школе в Нигерии, и будущий спортивный комплекс в детском доме в Гане также будет назван в его честь", — приводит слова Мофида Fadeaway World.
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