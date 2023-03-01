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Лука Дончич достиг отметки в 100 трипл-даблов

Баскетбол
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Он шестой игрок, которому покорилось это достижение

Лука Дончич достиг отметки в 100 трипл-даблов

Фото: Fox Trending

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Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич в матче с "Хьюстон Рокетс" (133:112) оформил трипл-дабл, который стал сотым в его карьере. На счету сербского баскетболиста 14 очков, 11 подборов и 10 передач.

Ранее этой отметки достигали только пять баскетболистов в лиге: Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107), Леброн Джеймс (106).

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 24,6 очка, делая 11,7 подбора и 10,0 передачи.

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В статье: Лука Дончич
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