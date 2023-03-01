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Политехника-Галичина в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп
Результат очередного матча Суперлиги
Фото: ФБУ
Политехника-Галичина сравняла счет в матче с Черкасскими Мавпами, выиграв матч в Киеве со счетом 86:83.
Команда Ярослава Зубрицкого лидировала в течение большей части игровой дистанции. В заключительной десятиминутке команда Аретма Слипенчука смогла сократить отставание и сравнять счет, но львовяне не сдались и смогли дожать соперника.
Политехника свой следующий матч сыграет 4 марта против Запорожья, а Мавпы завтра, 2 марта, будут противостоять в столице местному Киев-Баскету.
Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы - Политехника-Галичина 83:86 (20:22, 16:19, 21;25, 26:21)
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