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Политехника-Галичина в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп

Баскетбол
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Результат очередного матча Суперлиги

Политехника-Галичина в напряженном матче обыграла Черкасских Мавп

Фото: ФБУ

Новина українською

Политехника-Галичина сравняла счет в матче с Черкасскими Мавпами, выиграв матч в Киеве со счетом 86:83.

Команда Ярослава Зубрицкого лидировала в течение большей части игровой дистанции. В заключительной десятиминутке команда Аретма Слипенчука смогла сократить отставание и сравнять счет, но львовяне не сдались и смогли дожать соперника.

Политехника свой следующий матч сыграет 4 марта против Запорожья, а Мавпы завтра, 2 марта, будут противостоять в столице местному Киев-Баскету.

Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Политехника-Галичина 83:86 (20:22, 16:19, 21;25, 26:21)

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В статье: Черкасские Мавпы Политехник-Галичина
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